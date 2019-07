CNA Biella, nuovo Bando rinnovo veicoli aziendali

Con deliberazione n. 45-8609 del 22 marzo 2019, sono stati stabiliti nuovi criteri per il bando per il rinnovo del parco veicolare.

Il nuovo bando “Bando per contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel settore delle micro, piccole e medie imprese attraverso il rinnovo dei veicoli aziendali M1, M2, N1, N2, N3”, che si rivolge agli stessi soggetti del precedente e consente la sostituzione, previa rottamazione, dei veicoli aziendali di categorie M1, M2, N1, N2, N3, è stato pubblicato con determinazione regionale n. 311 del 24/05/2019 ed è stato aperto il 1 giugno u.s.

I criteri per la presentazione delle istanze di richiesta di contributo sono stati approvati con D.G.R. del 19 Ottobre 2018, n. 42-7743, successivamente modificata con DGR del 30 novembre 2018 n. 45-7977 e con DGR n.45 – 8609 del 22 marzo 2019.

L’istruttoria delle istanze di richiesta di contributo sarà condotta dalla Regione Piemonte e da Unioncamere Piemonte, anche tramite le singole Camere di Commercio.

Risorse disponibili: 6,5 milioni di euro

Informazioni e contatti

Copia integrale del Bando e della relativa modulistica sono pubblicati sul sito www.pie.camcom.it sezione “AVVISI, GARE E CONTRATTI”, unitamente alle istruzioni per la profilazione e la compilazione delle domande di contributo.

Per informazioni circa i contenuti del bando rivolgersi a: bando.veicolicommerciali@piem.camcom.it.