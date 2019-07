Anche due cagnolini alla Passeggiata della Salute di Cavaglià - FOTOGALLERY

Con la partecipazione di 26 persone e 2 cagnolini, sabato 29 giugno si è svolta la Passeggiata della Salute organizzata dalla farmacia Biondi di Cavaglià.

"La passeggiata è andata bene perché il percorso è stato abbastanza ombreggiato. - racconta il personale della farmacia - Siamo partiti alle 9:45 e abbiamo fatto un giro di circa un'ora per Cavaglià, scegliendo un itinerario in parte sterrato in modo che non ci fosse soltanto asfalto, ed attraversando una parte boschiva del paese. I partecipanti avevano a disposizione opuscoli per riconoscere le piante durante il percorso, ma diciamo che ha prevalso l'aspetto salutistico. Alle 11 siamo tornati in farmacia dove abbiamo offerto integratori, tisane fresche e bacche di goji.".