Lotteria del Fondo Edo Tempia, iniziata la vendita dei biglietti

È iniziata da pochi giorni la vendita dei biglietti della lotteria del Fondo Edo Tempia edizione 2019. In questi giorni i blocchetti con i tagliandi sono in arrivo nei punti che fanno parte della consueta – e fittissima – rete di distribuzione diffusa nel Biellese e nel Vercellese. Come è accaduto negli anni scorsi, il ricavato sosterrà i progetti legati alle cure palliative che Fondo e Fondazione Tempia portano avanti insieme alle aziende sanitarie delle due province.

I biglietti costano un euro ciascuno e danno diritto a tentare di vincere uno dei novanta premi messi a disposizione da aziende, negozi e associazioni del territorio. Il primo premio è un orologio Mont Blanc offerto dalla gioielleria Stefano Pivano di via Italia 14 a Biella. Nella lista dei regali più prestigiosi ci sono anche un paio di orecchini in oro e pietre con maschera etnica, messi a disposizione dalla gioielleria Boglietti (via Italia 11/b a Biella), un orologio da donna Lucien Rochat della gioielleria Boglietti 2 (via Italia 12/c, Biella), un cardigan in seta del negozio Santabarbara (via Torino 15, Biella), un plaid in cashmere e seta del lanificio Piacenza di Pollone.

Ma è lungo l'elenco delle aziende che sostengono l'iniziativa benefica mettendo a disposizione i premi: «A tutte» sottolinea la presidente del Fondo Simona Tempia «va la nostra gratitudine, così come ringraziamo tutti coloro che, con il loro impegno, rendono capillare la distribuzione dei biglietti». L'estrazione è fissata per il 3 dicembre. L'elenco completo dei premi, il regolamento e la lista dei punti di distribuzione sono a disposizione sul sito www.fondazionetempia.org. L'anno scorso furono venduti più di 38mila tagliandi.