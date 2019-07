L'ex funicolare torna in servizio, ripristinata la Ztl del Piazzo

A poco più di 12 ore dalla chiusura, torna in servizio l'ex funicolare di Biella. L'ufficialità è avvenuta poco fa, come informa la pagina Facebook del comune di Biella. Come recita il post, l'impianto è stato ripristinato dopo una serie di verifiche svolte nella mattinata di oggi, sabato 6 luglio.

Il blocco temporaneo dell'impianto era stato deciso ieri sera dopo l'ennesimo disservizio che ha coinvolto più di dieci persone, rimaste bloccate all'interno della cabina di sinistra, rimasta ferma ai blocchi di partenza. Inoltre, il Comune informa che i varchi della Ztl del Piazzo, aperti ieri sera alla cittadinanza per facilitare la mobilità delle persone più anziane, torneranno in funzione già a partire da stasera. Varchi chiusi a partire dalle 19.