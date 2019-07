Allerta gialla in Piemonte. In arrivo temporali e grandine

Allerta gialla in Piemonte con l'arrivo di temporali, grandine e raffiche di vento. A riferirlo l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in una nota diffusa poche ore fa che recita: “L'alta pressione di origine africana presente sulla nostra penisola da diversi giorni sta determinando temperature ancora al di sopra delle medie del periodo. Durante il corso del pomeriggio odierno (sabato 6 luglio ndr) la parte più a nord del promontorio di alta pressione comincerà ad essere eroso dal transito di una perturbazione sulle regioni nord europee e ciò favorirà l'intrusione di aria più fresca in quota sulle Alpi causando un aumento dell'instabilità atmosferica".

"Un secondo impulso di aria fresca in quota - prosegue - è atteso anche nel corso della mattinata di domani (domenica 7 luglio). Allerta gialla dal tardo pomeriggio di oggi. Attesi temporali, occasionalmente associati a grandine e raffiche di vento, sulla fascia pedemontana alpina in transito sulle pianure verso sera. Una nuova formazione dei fenomeni nel corso della mattinata di domani”.