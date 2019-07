Giovedì 27 giugno è scomparso Jejè, un cane di 15 anni, particolarmente anziano, bisognoso di cure. È stato visto l'ultimo volta a Camburzano, in via Vittorio Veneto (zona Asilo). È urgente trovarlo perchè forse non sa più come tornare a casa. La famiglia darà una ricompensa a chi lo porterà a casa.

Chi lo vedesse chiami subito: 339.6638918 (Enrica) o 335.6971766 (Claudio).