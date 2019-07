Si scaldano i motori per il "Biella Classic", al via la quarta edizione

Si terrà la quarta edizione del “Biella Classic”, gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne. La manifestazione prevede anche una gara di regolarità classica con un numero di rilevamenti maggiore rispetto alla turistica. Per la gara di regolarità turistica saranno ammesse le vetture storiche costruite fino al 31 dicembre 1990 e suddivise nelle divisioni previste dal vigente regolamento. Sarà possibile iscrivere anche vetture costruite dopo tale data a discrezione degli organizzatori e raggruppate in apposita divisione. Per la gara di regolarità classica saranno ammesse le vetture storiche costruite fino al 31 dicembre 1990 e suddivise negli appositi raggruppamenti.

La partenza e l’arrivo vedranno protagonista come sempre il centro cittadino con il palco allestito in Piazza Vittorio Veneto a Biella all’ingresso di Via Italia. In mattinata verrà offerta ai partecipanti la colazione presso il Bar Pasticceria Jeantet vicino al palco. La prima sosta si effettuerà presso la il Ristorante Trattoria Monterosa di Serravalle Sesia dove verrà servito il pranzo offerto dalla locale concessionaria Suzuki Borgocar Due di Serravalle. La gara poi proseguirà nel pomeriggio con una seconda sosta presso il Ristorante Cascina Rovet a Vaglio Pettinengo dove gli equipaggi parteciperanno alla cena di gala offerta dall’Officina Impianti Tessili Grillo concessionario Telai Tsudakoma per poi terminare la gara con l’arrivo sul palco a Biella. Anche per quest’anno i premi per i primi 3 classificati della gara classica e turistica saranno disegnati e realizzati dall'artista biellese Daniele Basso in acciaio a specchio.

Per il primo classificato sia della gara classica che della turistica ci sarà in premio un orologio di pregio ad edizione limitata offerto un'oreficeria di Via Italia. Gli organizzatori dell'evento hanno voluto dedicare particolare attenzione anche quest’anno alle problematiche sociali sostenendo il progetto "La Casa per l'Autismo" che, grazie a Domus Laetitiae e ANGSA Associazione genitori di persone con Autismo, offre servizi educativi per lo sviluppo di autonomie personali e sociali a 70 persone affette da Autismo. Tutte le auto dei concorrenti correranno con l’adesivo: "Io corro per La Casa per l'Autismo". In concomitanza con la gara si svolgerà anche il 3° raduno denominato Biella Legend che prevede un giro turistico riservato alle Porsche di tutti i modelli ed età.

Il Raduno è organizzato in collaborazione con Le auto precederanno la carovana della gara su strade aperte al pubblico senza partecipare alla classifica di regolarità e verrà premiata l’auto più vecchia e quella proveniente da più distante. Tutti i dettagli della gara si possono trovare sul nostro sito www.biellaclassic.com o sulla pagina Facebook “Biella Classic”.

Per maggiori informazioni: gare@biellaclassic.com.