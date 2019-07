Pirola d'argento ai campionati italiani di nuoto pinnato

Si sono svolti a San Marino nel weekend del 29 e 30 giugno i campionati italiani di categoria di nuoto pinnato, alla quale hanno preso parte gli atleti biellesi della Pietro Micca. Ancora una volta a guidare la squadra è Pirola Elena, che dopo un avvio non dei migliori, causa una squalifica nei 50 metri monopinna, sì rifà guadagnandosi un argento nei 50 metri apnea, con un tempo di 21”5.

Bene anche nelle altre distanze piazzandosi al nono posto nei 200 metri monopinna e all’ ottavo nei 100 metri rispettivamente con un tempo di 2’00 e 53”9. Esordio per la new entry Marzio Savazzi, alla sua prima esperienza nelle competizioni nazionali, tra l'emozione e un po’ di timore per l'importanza della manifestazione non riesce a migliorare il proprio personale ma fa tesoro dell’esperienza. Altro componente della squadra a farsi rispettare è De Giuseppe Giulio che con i suoi piazzamenti ,11* nei 50 metri pinne e 12* nei 100 metri pinne rispettivamente con un tempo di 22”8 e 51”5 , regala alla società punti importanti.

"Giulio è un atleta in continuo miglioramento - spiegano - a conferma di ciò in questa manifestazione ha fatto segnare i suoi migliori tempi stagionali. Gli allenatori Alessandro Zonta e Rigola Andrea si ritengono molto soddisfatti della stagione agonistica, poichè gli atleti sono in continuo miglioramento e dopo una meritata pausa estiva sono sicuri in una prossima stagione sempre ai vertici del nuoto nazionale. Adesso gli atleti della Pietro Micca, si possono godere un meritato riposo e vi danno appuntamento alla fine di agosto quando si riprenderanno allenamenti e competizioni.