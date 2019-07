Basket femminile, tre atlete alle selezioni di Salerno

La Società Basket Femminile Biellese ha appena concluso la stagione agonistica 2018/2019 con la vittoria di due “Coppa Piemonte” nelle Categorie U.18 e Serie C, che è pronta a raccogliere nuove soddisfazioni anche oltre i confini regionali.

Tre atlete delle giovanili sono state convocate a Salerno, dal 21 al 23 giugno scorso, per una “selezione” presso la Società Salerno Basket 92 – Todis; squadra retrocessa in Serie B, ma che punta a tornare subito ad essere protagonista in serie A2.

Si tratta di Giulia Dovana (annata 2002), Francesca Guzzon e Annika Ricino (annata 2003). Le tre atlete biellesi, sono scese in campo dimostrando un ottimo atteggiamento mentale sia negli allenamenti sia nei confronti delle nuove compagne di gioco, trovando, altresì, un’ottima intesa con lo staff tecnico e con il Presidente Angela Somma, alla quale, la Società biellese deve la massima gratitudine. Sono stati giorni di intensa attività e coinvolgimento. Un weekend durante il quale è stato “testato” il livello tecnico delle partecipanti, ma anche la capacità di adattamento e di intesa tra le nuove atlete e i ritmi dettati da nuovi schemi di gioco.

Questa ulteriore esperienza è stata sicuramente un ottimo esame per le ragazze del vivaio Bfb, ed ha arricchito la loro vita sportiva e relazionale. La tenacia con cui praticano questo sport e tutto ciò a cui hanno rinunciato fino ad oggi in termini di tempo, sacrificio e fatica, hanno contribuito a conquistare questo ulteriore traguardo: tutte e tre sono risultate idonee per la futura serie B. Purtroppo la distanza è tanta e gli impegni di queste giovani atlete, in primis famiglia e studio, frenano l’entusiasmo. Una decisione difficile.

Questo incontro, ha rappresentato, inoltre, un’occasione per un proficuo confronto tra due realtà diverse, la Bfb. (in crescita) e Salerno Basket 92 (Società ormai definita e strutturata), dal quale è nato un interessante scambio di idee e progetti, dal valore altamente professionale. Una collaborazione che potrà solamente che rafforzarsi nel tempo. Da ricordare gli ottimi “colpi di mercato” ottenuti nelle ultime settimane dalla Società salernitana, che ha appena raggiunto importanti accordi con una giocatrice olandese, due argentine ed una venezuelana. Essere state prese in considerazione da una società di tale livello è stato un gran riconoscimento dei sacrifici e dell’impegno delle ragazze e del lavoro di fondo della società Basket Femminile Biellese.