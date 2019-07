Biella: M5S attacca Corradino: “Aumento stipendi: primo passo falso, scelta inopportuna”

Dopo le polemiche in consiglio comunale e le prime dichiarazioni a distanza tra le forze politiche, la giunta comunale guidata dal sindaco Claudio Corradino ha approvato, lunedì 1° luglio, la delibera che ha rideterminato l'indennità di sindaco, vice e assessori, con un aumento del 30% circa sulle buste paga di ognuno. Lo stipendio del sindaco passa da 2.733,09 euro lordi mensili a 3.718,49 euro lordi mensili. L'indennità del vicesindaco passa da 1.639,85 euro a 2.788,86 euro lordi mensili.

Aumenti anche negli stipendi dei sei assessori: da 1.639,85 euro lordi mensili a 2.231,09 euro lordi mensili. Resta il dato che la giunta Corradino ha qualche assessore in meno rispetto alle ultime due amministrazioni ma la scelta aveva fatto insorgere, già la scorsa settimana, i gruppi di minoranza, dalla coalizione di liste civiche (leggi qui) al Partito Democratico (leggi qui) di fronte all'ipotesi divenuta poi realtà.

Anche il Movimento 5 Stelle ha fatto sentire la sua voce e, stamattina, la deputata pentastellata Lucia Azzolina ha pubblicato sulla sua pagina Facebook l'articolo di una testata nazionale inerente il casus belli di questi giorni commentando: “Dalle parole agli aumenti stipendiali, dalle parole mai pronunciate ai fatti reali”.

Sulla stessa linea d'onda anche il Movimento 5 Stelle di Biella che, in queste ore, ha diffuso un comunicato stampa che recita: “Il M5S che, da sempre applica tagli agli stipendi di tutti i suoi eletti, ritiene che, in rapporto al momento di crisi quale quello che stiamo vivendo (e Biella non ne è certamente immune), l'aumento annunciato da Corradino sia quanto mai inopportuno. Riteniamo inoltre che, applicarlo senza nemmeno aver iniziato a dimostrare le proprie capacità, sia al limite della beffa nei confronti di tutti i cittadini. Anche quelli che li hanno votati. Non appare valida la motivazione da lui addotta sulla differenza con altri comuni in cui gli amministratori hanno stipendi maggiori, né che essendo stati ridotti dalla giunta Gentile e in seguito lasciati tali da quella di Cavicchioli, fosse necessario un adeguamento per dare dignità al lavoro degli assessori. La dignità si conquista con il lavoro non con qualche zero in più sugli emolumenti. Consideriamo questo provvedimento il primo passo falso del neo eletto sindaco, attendiamo fiduciosi il prossimo”.