Birra artigianale e giochi a squadre per la 7° Fiera della Birra di Sala Biellese

Birrificio JEB, Diciottozerouno e Birra 100Venti sono gli special guest della 7° Fiera della Birra Artigianale di Sala Biellese che prenderà il via oggi pomeriggio, venerdì 5 luglio, alle 17 in piazza Vittorio Emanuele di Sala. A organizzare la fiera della birra è la commissione Manifestazioni in collaborazione con associazioni del paese e con il patrocinio del comune di Sala Biellese. Alle 17 partirà la manifestazione, spillatori in funzione a pieno regime da subito. Alle 19,30 apriranno le cucine e partirà il “Trittico tra storia e sapori d’eccellenza”, gara competitiva e non competitiva di 6 km. I vincitori e tutti i partecipanti verranno premiati verso le 20. La cucina, durante la serata, proporrà pizza e specialità alla griglia, da guastare insieme ai membri delle associazioni salesi. A seguire concerto con i Fusion Gemini2011.

Sabato 6 luglio la fiera continua dalle 14. Ritrovo in via Zubiena, 42 di Sala Biellese, nell’area verde di Future is Nature playground. Dalle 15 inizierà un pomeriggio di divertimento dedicato agli adulti. Divisi a squadre si sfideranno in una combinazione di Archery Combat, paintball fiondato e Slackline. Per informazioni e iscrizioni al torneo combinato contattare il numero 348 7602565 o per mail info@futureisnature.com. Alle 19,30 la cucina torna aperta con pizza e specialità alla griglia mentre alle 20 verranno premiate le squadre vincitrici dei giochi di Future is Nature. A seguire per chiudere la fiera di esibiranno live i Radio Rock.