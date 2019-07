Una notte ai musei, DocBimbi a Pettinengo

Il DocBi, in collaborazione con l’associazione Piccola Fata, propone per sabato 13 luglio la seconda uscita annuale di DocBimbi, le semplici passeggiate alla scoperta del Biellese, con itinerari pensati per famiglie con bambini, che potranno trascorrere alcune ore in compagnia e conoscere, giocando, nuovi e semplici aspetti del territorio in cui vivono, con l’aiuto di qualificati accompagnatori e animatori. L’evento di sabato proporrà ai partecipanti “Una notte ai musei” a Pettinengo, con meta il Museo dell’Infanzia e il Museo degli Acquasantini.

Ecco il programma della serata: alle 20 ritrovo presso il Museo dell’Infanzia a Pettinengo in via Maggia; a seguire, visita al Museo dell’Infanzia, dove sarà possibile ammirare un’ottocentesca aula di asilo, la mensa, il dormitorio e il progetto REIS (“radici”), che conserva le varie collezioni di cultura materiale donate nel tempo all’associazione Piccola Fata e oggetto di meticolosa catalogazione. Proseguiremo la serata nell’oratorio di San Rocco, con la visita al “MUSA - Museo degli acquasantini e della sacralità dell’acqua”, in cui sono esposte più di seicento acquasantiere domestiche facenti parte della collezione appartenuta a Sergio Trivero (1933-2011) e donati al DocBi dal canonico Angelo Stefano Bessone.

I partecipanti saranno accompagnati dai volontari della Piccola Fata. Alle 22, nei pressi del Museo, ai partecipanti sarà distribuita gratuitamente una tisana calda. La visita guidata e la tisana sono gratuite; per informazioni sui percorsi 3476825122. L’escursione è organizzata grazie al contributo di Banca Simetica e in collaborazione con l’Associazione Biellese Apicoltori.