Autocisterna si ribalta sulla A4, Vigili del fuoco in azione - Cronaca dal Nord Ovest

Una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Novara, con autobotte aggiuntiva al seguito, è intervenuta intorno alle 14 di ieri nei pressi del casello Novara est dell’autostrada A4 per un'autocisterna ribaltata contenente idrocarburi (gasolio). Dai primi riscontri pare che l'incidente non abbia provocato feriti o perdite di liquido. L'intervento del 115, durato diverse ore, era finalizzato ad effettuare il travaso del liquido trasportato con nuclei specialistici dei vigili del fuoco prima della rimozione dell’automezzo, mettendo in sicurezza l’area. Sul posto anche Polizia stradale, personale società autostrada e servizio sanitario.