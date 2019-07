Schianto a Pavignano, auto contro il cancello di una villa. Conducente positivo all'alcol test FOTOGALLERY

Uno schianto terribile ha svegliato questa mattina la comunità di Pavignano. Una Bmw, guidata da un 35enne, è finita contro il cancello di una villa poco prima delle 7 di oggi, venerdì 5 luglio. Sono ancora in corso i rilievi del caso ma sembra che l'auto abbia imboccato contromano una via finendo la sua corsa contro la cancellata di una villa, situata lungo la Strada Antica per Andorno, abbattendo anche un pezzo di muro.

Non si conoscono, al momento, le condizioni di salute del conducente ma secondo i primi riscontri è risultato positivo all'alcol test. Sull'auto, erano presenti anche altre persone rimaste ferite nell'incidente stradale autonomo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la polizia e gli agenti della polizia municipale di Biella. Intanto, sul luogo del sinistro, si è radunata una piccola folla di curiosi e residenti per osservare i danni provocati dallo schianto.

Seguiranno aggiornamenti.