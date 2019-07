A 67 anni è morto Marco Reis, giornalista e polemista per eccellenza. L'arte del giornalista l'aveva appresa dal padre, Guido Reis. La polemica ce l'aveva nel sangue: nonostante la malattia, le sue invettive su Facebook non mancavano.

Marco Reis aveva iniziato con L'amico del Popolo, poi era stato assunto e aveva lavorato per tanti anni all'Eco di Biella, occupandosi di economia. E al tempo stesso si è sempre occupato e interessato di politica. Da giovane aveva frequentato la sede del Movimento studentesco in via Rosanna Re, poi si era iscritto al Pci (era stato funzionario e consigliere comunale). Negli ultimi anni aveva assunto posizioni più vicine alla destra.Come Enrico Villa, scomparso martedì, anche Marco Reis aveva ricoperto ruoli importanti nel sindacato dei giornalisti piemontesi, la Subalpina.Gli ultimi anni della sua vita li ha dedicati all'associazione “La Rete” e alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.Di lui, delle sue battaglie, si trova testimonianza su youtube, sul sito dell'associazione La Rete e s.

Lascia la moglie Anna Ivaldi, dipendente dell'Urp, i figli Adriano e Valentina, gli amatissimi nipotini, il fratello Roberto.

I RINGRAZIAMENTI DELLA FAMIGLIA, SULLA PAGINA FACEBOOK DI MARCO REIS

Marco ci ha lasciato questa sera. Prima di chiudere questa pagina volevo salutare a nome suo tutti i suoi amici, fisici e virtuali.Gli amici della gioventù, che gli hanno sempre voluto bene, conoscendo il suo gran cuore sotto la scorza polemica.Gli amici della maturità, con i quali ha cercato di costruire qualcosa di buono per la nostra Città.E poi gli amici trovati o ritrovati proprio grazie ai social:i suoi “fratelli” del 3°gruppo artiglieria pesante “Pastrengo”, e poi i componenti de “La rete” e delle “Città del riso” con i quali in questi ultimi anni ha orgogliosamente lavorato, i collaboratori e supporter nel suo lavoro sulla “malainformazione”, e tutti gli amici con i quali ha polemizzato, discusso, litigato, condiviso passioni e progetti, e che hanno fatto parte della sua vita, molti dei quali io purtroppo non conosco per poterli ringraziare personalmente.

Di certo dimentico qualcuno, scusatemi, ma la vita sociale di Marco era a livelli che io riesco solo a immaginare, non c’era avvenimento che non lo incuriosisse, persona che non gli interessasse, ovunque c’erano storie da scoprire e raccontare.Marco ha lottato con il suo caratteristico coraggio fino alla fine, chi lo conosceva non avrebbe potuto dubitarne, e nello stesso tempo diceva di non avere mai ricevuto tanti sorrisi e carezze come in questo lungo anno di malattia.Per questo motivo, anche se non credo questo sia il posto giusto per farlo e a ciò cercherò di rimediare, il nostro grazie va a tutto il personale medico che ci ha accompagnati, a Vercelli e al San Raffaele, in particolare al nostro umanissimo medico dr.ssa Rigolone con la preziosa Daniela, al dr. Apicella delle cure palliative, che sa entrare con garbo nelle case dove non si nutrono più speranze, alle infermiere dell’Assistenza domiciliare (grazie Paola) e di Oncologia, alla dr.ssa Sara Lattuada, sempre serena e solare, ma soprattutto alla dr.ssa Renata Torrazzo, che durante le accese discussioni di politica non lo ha mai trattato da “invalido” (come odiava quando gli davano ragione solo perché lo vedevano malato!) e nello stesso tempo ha saputo curarlo con professionalità e dolcezza: con lei vicino noi non ci siamo mai sentiti soli.

Grazie Renata.A tutti voi il saluto di Marco.