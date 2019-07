Giornata di incidenti sulle strade biellesi. A Coggiola un 14enne in ospedale

Sono stati numerosi gli incidenti avvenuti nella sola giornata di ieri, 4 luglio, sulle strade biellesi. Intorno alle 14,35 un 14enne di Pray ha perso il controllo del suo ciclomotore Beta C2 finendo contro un'auto parcheggiata e un furgone che procedeva in senso opposto. L'episodio è accaduto in via Roma, a Coggiola. L'auto, una Citroen C1, è risultata intestata ad un 23enne di Pray, mentre alla guida del Citroen Jumpy c'era un 54enne di Coggiola. Il giovane alla guida del motorino è stato trasportato in ospedale per le cure del caso: per lui solo qualche escoriazione dovuta alla caduta. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Valle Mosso.

Due ore prima, intorno alle 12,30 una donna di 74 anni è finita autonomamente fuori strada con una Fiat Panda. L'incidente è avvenuto in frazione Mombello, a Valle San Nicolao. L'auto è stata rimossa e messa in sicurezza dai carabinieri, mentre i sanitari dell 118 hanno trasportato la donna in ospedale. Sul posto è poi intervenuta la proprietaria del mezzo, che ha richiesto l'intervento del carroattrezzi in quanto, a causa dell'impatto, il veicolo non era più marciante.

Verso le 18 invece, a Valdilana, in frazione Ferrero di Trivero, scontro tra una Fiat 500 condotta da un 86enne di Valdilana e una Kawasaki Ninja guidata da un 27enne di Portula. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Borgosesia per accertamenti sullo stato di salute. Dai primi riscontri, nessuno dei due sarebbe rimasto gravemente ferito. Cause e dinamiche dell'incidente sono ora al vaglio dei militari dell'Arma.

Infine, in viale Venezia a Biella Chiavazza si è verificato un incidente tra una Opel Zafira e una Renault Clio, condotte rispettivamente da un 65enne di Ronco e da un 25enne di Vigliano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma i due conducenti si sono poi accordati compilando il modulo della constatazione amichevole.

