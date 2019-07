Dopo l'incidente non riescono ad accordarsi, litigano e finiscono in ospedale

Un incidente senza feriti si è trasformato in una lite. È accaduto ieri, 4 luglio, intorno alle 16 in via Quintino Sella a Valdengo. Protagonisti dell'accaduto un 56enne di Candelo e un 51enne biellese, rispettivamente alla guida di un Ford Transit e di un BMW X6. Sul posto dopo l'incidente è intervenuta la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi del caso. Successivamente, non riuscendo ad accordarsi, tra i due conducenti è scoppiata la lite. A quel punto il titolare di un'azienda della via, avendo notato i due uomini che si stavano picchiando, ha allertato i carabinieri. I due sono poi finiti in ospedale con qualche escoriazione: ai Carabinieri il compito di spiegare loro le rispettive facoltà di legge.