Biella: Ancora un incendio sullo stesso tratto di strada in via Addis Abeba

Ennesimo incendio in via Addis Abeba a Biella. Prendono nuovamente fuoco, intorno alle 10,30 di oggi, le sterpaglie a ridosso del marciapiede, nell'area verde di fronte al parcheggio. "Capita sempre lungo questo tratto di strada - spiega un residente che ha notato tra i primi il fumo -. Oltre ad essere un pericolo per i pedoni potrebbe arrivare anche alle macchine se non spento in tempo". Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento, accorsa poi anche la Polizia Municipale.