Sagliano Micca ha un nuovo pannello informativo

Nella serata di lunedì, 1 luglio, è stato inaugurato il nuovo pannello divulgativo posto all’entrata del Municipio, e che ha come scopo quello di mettere in risalto i maggiori punti di interesse di Sagliano Micca. Un’opera ideata dall'amministrazione guidata dal sindaco precedente Patrick Forgnone e inaugurata al pubblico dal neosindaco Andrea Antoniotti, in modo da testimoniare la continuità tra le due legislature.

Il tabellone mostra appunto alcune delle attrattive di Sagliano Micca distribuite sul il territorio, complete di descrizione e traduzione in inglese, tra cui la Casa Museo di Pietro Micca, che ha avuto un grande successo nell’anno precedente. Un’altra particolarità presente sul tabellone, e che sicuramente catturerà l’attenzione, è la figura di Pietro Micca, ideata e disegnata da Stefano Sartorello, che sempre più sta caratterizzando il paese; la sagoma “parlante” di Pietro Micca sarà la guida illustre alle bellezze del paese, nelle diverse copie già presenti in centro e nelle prime frazioni, e che prossimamente verranno posizionate a Case Falletti e alla Domus Laetitiae.

Il sindaco Antoniotti ha poi concluso l'intervento con un desiderio: “Il nostro fine e la nostra speranza è che chi arriva a Sagliano possa far sua la massima di Tito Livio “hic manebimus optime” (qui staremo benissimo): a quel punto il nostro lavoro avrà avuto un senso compiuto”.