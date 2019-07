Conto alla rovescia per la festa delle genti del Rosa al Monte Camino

Come da tradizione anche quest’anno il primo fine settimana di luglio si festeggia l’amicizia delle Genti del Rosa. La 38esima edizione è organizzata dalle sezioni biellesi del Club alpino italiano (CAI), che invitano a celebrare la giornata di sabato 6 luglio partecipando alla messa delle 11.30 al monte Camino. Per raggiungere i 2388 metri del monte è possibile usufruire della funivia e cestovia d’Oropa che svolge la sua prima corsa alle 7. In alternativa la camminata con partenza da Oropa ha una durata di 3 ore, con la possibilità di dimezzare il tempo iniziando il percorso da Oropa Sport.

Dopo la messa, in pieno stile Oropa, pranzo conviviale con un piatto di polenta concia per tutti i partecipanti. Ad accompagnare la giornata di festa, i cori Campagnola e Genzianella con canti tradizionali, e The Wrammers, gruppo jazz che suonerà nel pomeriggio.