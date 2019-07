Due giorni di visite a Rosazza con l'unità mobile del Fondo Edo Tempia

“Un sentito ringraziamento al Fondo Edo Tempia che, su richiesta del comune di Rosazza, mette a disposizione la propria unità mobile per due giorni di visite atte alla prevenzione di alcuni tumori sia per la popolazione maschile sia per quella femminile”. Con queste parole, il primo cittadino Francesca Delmastro annuncia la presenza di un'unità mobile del Fondo all'interno del parco comunale del paese, nei giorni di martedì 9 luglio (rivolta alla popolazione maschile con età superiore ai 45 anni per la prevenzione del tumore alla prostata) e di mercoledì 10 luglio (rivolta alla popolazione femminile di qualunque età per una visita senologica).

L’accesso è disponibile anche per i non residenti con offerta libera e la prenotazione è obbligatoria al numero: 015.35.18.30 “Ancora una volta l’amministrazione comunale, insieme alle associazioni del territorio, combatte la battaglia volta a vincere lo spopolamento delle zone montane, garantendo la fruibilità dei servizi da parte dei propri cittadini presso il loro comune di residenza”.