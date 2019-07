Sicurezza e passaggi pedonali, Apicella chiede risposte per il parco della Rovere

L'area del parco della Rovere di Biella, vicina all'ex distributore di carburante di via Torino (confinante con piazza Adua) finisce sotto la lente d'ingrandimento dell'ex consigliere comunale Luigi Apicella.

“In quell'area c'è una situazione sospesa da oltre 10 anni – spiega – Nel 2005 presentai una mozione per la bonifica di quella zona partendo dalla creazione di un campo da basket. Con il passare degli anni e la chiusura dell'ex distributore, la giunta di allora (2009-14) aveva ricevuto 200 mila euro di oneri di urbanizzazione per la modifica di quell'area, per la realizzazione di un parcheggio dietro al distributore e la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale di via Torino (fronte panetteria e ristorante). Negli ultimi anni ci sono stati anche degli incidenti gravi proprio in quell'area che doveva vedere la trasformazione del passaggio pedonale con in più l'aggiunta dei salvapedoni”.

“Lo scorso anno avevo fatto presente la situazione anche al sindaco Cavicchioli e all'assessore La Malfa – prosegue Apicella - Dato che però non sono stati realizzati i parcheggi, si era pensato di stipulare, nell'area che prima era occupata dal distributore ormai chiuso (area privata), una convenzione con il proprietario e aprire la zona ad uso parcheggio per dare linfa alle attività commerciali della piazza. Da affiancare ai parcheggi si potrebbe, inoltre, creare una stazione di ricarica con le colonnine elettriche e attività connesse”.

“Vorrei capire come ci si intende muovere adesso – conclude - Dal mio punto di vista il problema sicurezza, tanto caro alla Lega, non deve essere legato solo ai giardini Zumaglini ma deve voler dire anche tutto il resto della città, come gli attraversamenti pedonali. Anche questo è sicurezza. Più sicurezza in quell'area significa anche più persone che accedono facilmente alle attività commerciali in zona e quindi significa anche più lavoro. Mi auguro quindi che la Lega e in particolare l'assessore Moscarola si attivino per portare a termine questi lavori iniziati negli scorsi anni e ancora in sospeso”.