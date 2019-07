Chiorino incontra i lavoratori Pernigotti: "Massimo impegno da parte della Regione"

Al termine della Giunta regionale itinerante che si è tenuta stamane a Novi Ligure, incentrata proprio sulle politiche del lavoro, l’assessore Elena Chiorino ha incontrato una delegazione dei dipendenti della Pernigotti. I lavoratori hanno espresso tutta la loro preoccupazione per il futuro dell’impresa e dei suoi addetti, alla luce della grave crisi che pare non trovare soluzione. L’assessore ha ascoltato con attenzione le istanze dei dipendenti e ha assicurato il massimo impegno della Regione per mettere l’attuale proprietà di fronte alle proprie responsabilità, mobilitandosi immediatamente con una lettera al Mise - partita già oggi – e successivamente nel tavolo convocato a Roma il 17 luglio, a cui chiede sia presente la proprietà, con un’azione forte, concreta e incisiva, finalizzata a salvare, tutelare e valorizzare un brand che rappresenta una delle eccellenze del made in Italy e soprattutto del Made in Piemonte.