Visite mediche per Buffon, al J-Medical bagno di folla per il suo ritorno alla Juve

Come annunciato nella giornata di ieri, Gianluigi Buffon ha svolto questa mattina al J-Medical di Torino le visite mediche preludio ad una nuova avventura con la maglia della Juventus.

Un bagno di folla ha accolto il 41 enne portiere, reduce dall'esperienza in Francia al Paris Saint-Germain, al suo arrivo presso la clinica dove sono stati effettuati i test medici: il prossimo passaggio del suo ritorno in bianconero è ora rappresentato dalla firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora per una stagione da vivere come vice-Szczęsny. Dopodiché il rapporto di Buffon con la società campione d'Italia proseguirà con un ruolo nei quadri societari del club.

Intanto, l'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport" ha svelato un retroscena sul nuovo approdo a Torino dell'estremo difensore classe '78: a premere per il rientro sarebbe stato il presidente Andrea Agnelli in persona una volta venuto a conoscenza dell'interessamento del Barcellona per il giocatore. "Se devi andare a fare il secondo in Spagna, allora torna da noi" la frase che il massimo dirigente juventino avrebbe rivolto a Buffon: parole che, sempre secondo quanto riferito, avrebbero fatto breccia nel cuore di Gigi.