Fuoristrada: Gli equipaggi Rally & Co ai nastri di partenza a Ceriano Laghetto

Rally & Co ai nastri di partenza il prossimo weekend per l'appuntamento con il campionato italiano velocità fuoristrada ché farà tappa a Ceriano Laghetto in provincia di Monza.

Tre saranno infatti gli equipaggi presenti: Pizzato-Gazzetta su Suzuki Vitara classe N,Gazzetta-Cortese su proto Ford Fiesta classe B1 e Magagnato-Callegari su proto Suzuki Vitara classe F3. Peculiarità della gara brianzola sarà la giornata di sabato caratterizzata,dopo le prove del pomeriggio, da una prova in notturna dalle 21.30. Una scelta sicuramente selettiva ed inconsueta per le gare di fuoristrada mentre domenica le prove si svolgeranno in modalità diurna.