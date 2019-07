Cammuzzaglia Run, la corsa dei "tre comuni" fa il pieno anche quest'anno FOTOGALLERY

Successo riconfermato per la seconda edizione della Cammuzzaglia Run, che anche quest’anno ha riunito oltre 200 partecipanti tra appassionati e professionisti. Partiti alle 20 di ieri sera, 3 luglio, dalla chiesa di Camburzano, i runner hanno percorso i 7 chilometri di tracciato che, come ricorda il nome stesso della non competitiva, tocca i comuni di Camburzano, Muzzano e Graglia. Primi al traguardo Alessandro Ferrarotti, Andrea Nicolo e Andrea Brumana. Tra le donne, invece, le prime tre a chiudere il percorso sono state Lara Giardino, Elisa Travaglini e Tiziana Borri.

Anche quest'anno la manifestazione podistica è stata organizzata da La Vetta Running, la società sportiva di Mongrando. A fine corsa un bel ghiacciolo per tutti e poi via al rinfresco per festeggiare e passare insieme una serata in compagnia.