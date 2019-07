Calcio: Sabato al via l'Open Day del Fulgor Ronco Valdengo

Ancora pochi giorni di attesa e finalmente prenderà il via l'Open Day del Fulgor Ronco Valdengo. L'incontro è in programma sabato 6 luglio nei campi sportivi di Ronco Biellese in Strada Buratti della Malpenga 1.

“Sarà un’occasione per trascorrere qualche ora di divertimento attraverso il gioco del calcio – spiegano gli organizzatori - sotto la guida dei tecnici qualificati della società che vanta il tutolo di “Scuola calcio Riconosciuta” dal Settore giovanile scolastico e svolge la sua attività con il patrocinio Unicef”. Il fischio d'inizio è previsto per le 16.