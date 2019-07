Rally Lana #since 1973, auto e moto in mostra con Ursis B. e Club Alfa Romeo

Sabato 13 luglio Law Enforcement Motorcycle Club - Urbis B. Italy e Club Alfa Romeo Biella, inseriti nella manifestazione da Rally Lana #since 1973, presentano una serata perfetta per gli appassionati delle auto e moto rally. L'evento avrà luogo a partire dalle 18 a Veglio, in frazione Romanina. L'esposizione "moto & auto" avverrà sotto il bellissimo cielo stellato estivo e la serata comprenderà una cena a base della famosa grigliata argentina di Luis e birra con un costo di 20 euro a persona.