Terzo appuntamento di Visumse!, alla scoperta di Giorgio Marincola

Domenica 7 luglio ci sarà il terzo appuntamento di “Visumse !” ovvero “Ricordiamoci”, narrazioni teatrali organizzati dall’ANPI e dal Tavolo della Memoria del Coordinamento Antifascista Biellese, per recuperare la memoria storica scoprendo perché e a chi sono intitolate le vie e le piazze della città.

Dopo i successi ottenuti raccontando la vita di Guido Mentegazzi al Piazzo e quella di Nella Pastorello a Chiavazza, toccherà al gruppo torinese Municipale Teatro affrontare la vicenda del Partigiano di origine Somala Giorgio Marincola. La rappresentazione non avverrà nella via a lui dedicata, ma nelle immediate vicinanze, nel parco retrostante Piazza XXV Aprile a Chiavazza con inizio alle 17.