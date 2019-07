Da domani “Portula in Festa”, quattro giorni di puro divertimento a suon di musica e buon cibo

È tutto pronto per Portula in Festa. La kermesse avrà inizio domani sera, venerdì 5 luglio, e terminerà lunedì 8 luglio.

Ad aprire le danze saranno i The Bowman, band alternative-rock biellese, che si esibiranno in un repertorio sia di cover che di composizioni proprie, spaziando dal rock più puro, al soul e al rock’n’roll.

Per la serata, il menù sarà a base di stinco alla birra e cavoli stufati.

Il menù previsto per la serata è composto da patate al cartoccio ricoperte di carne e cheddar.

Per la serata di chiusura di lunedì, a far ballare ed emozionare saranno Francesco e i Bluedream, una delle più famose orchestre di liscio del Biellese (e non solo), la loro fama supera i confini anche della regione, con esibizioni alla radio e nelle sale da ballo.