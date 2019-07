Le previsioni di crescita del mercato del gioco nei prossimi anni

La crescita del mercato del gioco online è silenziosa ma evidentemente inarrestabile. A fronte di un fenomeno di cui non si parla mai abbastanza, è bene ricordare che i numeri del mercato del gioco registrano una forte impennata. La grande migrazione di giocatori dai canali tradizionali ai canali virtuali ha – da una parte – ridotto la percezione del fenomeno, ma dall’altra garantito una netta crescita al settore.

Ad un occhio poco attento potrebbe sembrare che il mercato del gioco sia in realtà in declino, semplicemente perché le sale tradizionali, così come le abbiamo sempre intese, sono sempre più deserte. In quello stesso istante, però, un numero ben maggiore di gamers è connesso via internet. Gli ultimi dati disponibili sono del 2017 ed indicano un aumento consistente del gioco online e non solo. Vediamo quindi le statistiche complete

Tutti i dati sul gioco online

Il mondo del gaming è trainato sia da Stati in cui il gioco è comune e diffuso, proprio come l’Italia, sia da mercati emergenti e volenterosi di scoprire l’universo play. Attualmente la classifica dei più grandi scommettitori vede al primo posto l’Australia, con una spesa di 1000 dollari pro-capite, seguita da Singapore, Finlandia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Italia (con una spesa di poco inferiore ai 500 euro annui). La ricerca aiuta anche a combattere diversi stereotipi e a far luce sui meccanismi delle vincite o delle perdite. In valore assoluto, infatti, in alcuni Paesi si spende più ma ritornano più soldi grazie alle vincite, mentre in altri si spende di meno ma sono poche le redistribuzioni. Inoltre viene a cadere il mito secondo il quale gli inglesi siano primi nel betting o gli americani nel casino. Le statistiche mostrano un sostanziale equilibrio a livello mondiale con alcuni picchi e discrepanze per fattori sociali o culturali. L’Italia, ad esempio, rientra in questa eccezione.

Il predominio delle slot machine in Italia

Nel nostro paese, ad esempio, la maggior parte degli utenti preferisce giocare a slot machine e lotterie. Lo studio internazionale dell’ICE Gaming Conference, per quanto riguarda il nostro Paese, mette in evidenza come le slot e le VLT raggiungano una preferenza quasi vicina alla maggioranza assoluta (48,5%) seguiti dai giochi di carte (16,2%), da lotto e lotterie (16,2%) e dalle scommesse sportive (10,1%).

Dove si gioca di più in Italia?

Il 2017 è stato un anno d’oro per il settore ma dove è giocato di più e a cosa? La spesa pro-capite in gioco più alta si registra nella provincia di Prato, in Toscana. Qui gli abitanti hanno speso in media 2948 euro all’anno: quasi 3000 euro investiti nel gioco sia tradizionale che online. Seguono Ravenna (1846 euro), Rovigo (1743 euro), Como (1737 euro) e Teramo (1721 euro). La spesa maggiore arriva dal centro-nord. Ai gradini più alti, dopo le province già citate, compaiono anche Sondrio, Brescia, Bergamo, Milano, Pavia, Piacenza, Gorizia, Forlì. Poche le province del Sud e delle Isole con eccezione delle grandi città in Lazio, Campania e Abruzzo. È vero tuttavia anche l’opposto: al centro-nord esistono alcune province dove non si gioca molto come Trento, Arezzo e Siena.