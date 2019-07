Economia Biellese, crescita a doppia cifra dei pessimisti per il III trimestre 2019

Imprenditori pessimisti in forte crescita su tutti i fronti nell'economia biellese per il III Trimestre 2019. L'indagine di previsione dell'Unione Industriale Biellese vede aumentare il pessimismo rispetto tutti gli indicatori: produzione, import, export e occupazione. In ambito produttivo il saldo ottimisti/pessimisti calano di oltre il -20%, così come per l’import. Anche nell’export si prevede toccherà la doppia cifra in negativo: oltre il -10%. L’occupazione è quella che ha resistito di più, rimanendo in mano agli ottimisti per tutto il 2018 e nelle previsioni dei primi II trimestri del 2019; nel III trimestre scenderà sotto lo 0, ma non dovrebbe raggiungere la doppia cifra.

Sono queste le previsioni emerse in occasione della conferenza di presentazione dei principali dati socio-economici del Biellese, tratti dall’aggiornamento riferito al 2018 della pubblicazione Economia Biellese. L'incontro, che si è svolto questa mattina in Camera di Commercio, è stato organizzato dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli in collaborazione con l'Unione Industriale Biellese.