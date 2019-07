Residenti vedono un ciclista al buio e chiamano i carabinieri

Ieri sera, poco prima delle 22.30, alcuni residenti hanno allertato le forze dell'ordine per la presenza di un ciclista che procedeva in via Pietro Arduzzi, a Biella, in direzione Oropa. Dalle testimonianze raccolte sembra che il biker fosse senza segnalazione luminosa e, a detta dei testimoni, non era la prima volta che una simile situazione di potenziale pericolo si verificava nella zona. Giunti sul posto, i carabinieri hanno setacciato la strada e le vie limitrofe ma del ciclista non vi era traccia.