Ladri a segno a Viverone, rubati una moto e un'auto

Ladri in azione sul lungo lago di Viverone. Questa notte, poco dopo le 3, un giovane ha allertato le forze dell'ordine per denunciare il furto della sua Moto Cagiva Mito 125. Sempre nella stessa zona, un'auto è stata rubata in modalità non ancora definite. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.