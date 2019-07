Fermati dalla Polizia con la droga in auto. In casa bustine e 5mila euro in contanti

100 grammi di marijuana in dosi, bilancini, buste per il confezionamento e circa 5mila euro in contanti. È questo il materiale rinvenuto da una volante della Questura di Biella in seguito ad alcuni controlli effettuati nel pomeriggio di ieri, 3 luglio. Tutto è iniziato intorno alle 15,30 quando gli agenti hanno fatto accostare un'auto mentre transitava in Corso San Maurizio a Biella. Notando l'agitazione di conducente e passeggero, due giovani biellesi, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo perquisendo l'auto: nei sedili posteriori è stato rinvenuto uno zaino al cui interno era nascosta una dose di stupefacente, avvolta in una busta di plastica. Nei pressi della vettura, vicino ad un albero, gli agenti hanno poi rinvenuto due bilancini digitali e altrettante confezioni di droga, che i giovani avevano preventivamente gettato dal finestrino.

I due sono stati identificati in A.S. e L.B., rispettivamente di 22 e 21 anni, entrambi residenti a Biella. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione del primo, dove i poliziotti hanno rinvenuto altro materiale per il confezionamento della droga oltre a circa 5mila euro in contanti e a cellulari utilizzati esclusivamente per portare avanti l'attività. Tutto il materiale, compresi i 100 grammi di marijuana, è stato sequestrato dalla Polizia mentre i due giovani sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.