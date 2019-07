Con il furgone finisce fuori strada e trancia dei tubi del metano

Non ha riportato ferite il conducente del furgone che intorno alle 7 di questa mattina, 4 luglio, è finito fuori strada in via Gramsci a Vergnasco, Cerrione. Nell'impatto, ha tranciato alcuni tubi del metano dell'impianto di un condominio. A mettere in sicurezza la zona ci hanno pensato I vigili del fuoco, mentre i tecnici della ditta del gas hanno ripristinato l'impianto. Sul posto anche il 118 per accertamenti sullo stato di salute del conducente e i carabinieri per i rilievi.