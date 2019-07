Biella: Auto contro moto in via Cernaia, giovane in ospedale

Sarebbe una mancata precedenza la causa dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 4 luglio, in via Cernaia a Biella. A scontrarsi un'auto e una moto: nessuno dei due conducenti, di cui non sono ancora note le generalità, è rimasto ferito gravemente, ma la giovane alla guida del ciclomotore è stata trasportata in ospedale per alcune lievi ferite riportate. Sul posto, oltre al 118, gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi.