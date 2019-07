Altri due camion incastrati e bloccati sulle strade biellesi, disagi alla viabilità a Curino

Disagi alla viabilità a Canton Sasso di Curino. Nel primo pomeriggio di martedì 2 luglio, due camion in transito sono rimasti bloccati per alcune ore nella frazione. Il primo mezzo, guidato da un polacco, era incastrato tra un muro e il bosco e non riusciva a muoversi; il secondo, invece, condotto sempre da un autista straniero, ha cercato di indietreggiare per allontanarsi dall'altro autoarticolato ma facendo retromarcia la centralina è andata in avaria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il soccorso stradale che è riuscito a far ripartire la centralina del secondo e a sbloccare il primo camion, non senza fatica. Non è la prima volta che mezzi pesanti incontrano qualche difficoltà in alcune zone del territorio biellese.