Tre giorni di festa a Locato tra camminate, cene e sfilate d'auto d'epoca

Il Circolo La Boita, in collaborazione con il comune di Andorno Micca, presenta Locato in festa, nei giorni 5, 6 e 7 luglio.Venerdì 5 luglio a partire dalle 19 cominceranno le iscrizioni alla camminata non competitiva a passo libero che avrà luogo in collaborazione con GDS San Lorenzo, AVIS Vallecervo e APD Vallecervo per ricordare Giacinto e Mirko. Alle 19:45 partirà la gara per i camminatori, che attraverseranno 4,5 chilometri di boschi tra Locato Superiore e Inferiore e riceveranno consigli sul "Buon Cammino" da parte di Roberta Falzone. Successivamente, alle 20 ci sarà un happy hour, in cui verrà servita un'apericena a buffet. Il denaro ricavato dalla serata verrà dato in beneficenza.

La festa continuerà sabato 6 luglio alle 20 con una gran cena di pesce, cui si potrà partecipare solo su prenotazione e che consisterà in un tris di antipasti, un primo, un secondo e un dolce; in seguito si danzerà sotto le stelle. In caso di maltempo, la cena si svolgerà nella sede del Ferragosto Andornese.

L'evento si concluderà domenica 7 luglio. Alle 14.30 si potrà giocare a Scala 40 e nel frattempo degustare miacce dolci e salate. Alle 17 ci sarà una sfilata ed esposizione di auto e moto d'epoca in collaborazione con Vespa Club Biella, Amici della 500 Biella e BFD Amici di Cappe. Alle 19 verrà distribuito il piatto tipico di polenta e cervo a offerta libera e, infine, la serata verrà rallegrata da accompagnamento musicale.Il comitato organizzatore dichiara di non prendersi alcuna responsabilità per quanto riguarda danni a persone o cose prima, durante o dopo l'evento.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri 338 8311720 (Paolo Fornaro) o 015 472302 (Alimentari Lazzarotto).