Sinergie Museali, passeggiata guidata alla scoperta delle meraviglie della Valle Cervo

Sabato 6 luglio alle 15 con ritrovo presso la piazza della Chiesa parrocchiale di Rosazza si terrà una passeggiata guidata da Gianni Valz Blin, presidente onorario della Casa Museo, attraverso le vie del borgo . L’iniziativa rientra nel programma della nuova realtà Sinergie Museali, la rete che comprende i siti museali di Ronco Biellese, Miagliano, Pralungo S.Eurosia, Sagliano Micca, Rosazza e San Giovanni d’Andorno, il cui scopo è di far conoscere di tutte le realtà, sia lo splendido territorio della Unione Montana Valle del Cervo- la Bürsch.

“Rosazza è certamente un luogo affascinante – spiegano gli organizzatori - non passano inosservati la sua conformazione urbana, i suoi palazzi, le sue fontane e i suoi monumenti voluti e promossi dal senatore filantropo Federico Rosazza Pistolet. Tante sono le storie e le curiosità che verranno svelate durante la passeggiata, vere e proprie memorie storiche illustrate da chi ha trascorso la propria vita raccogliendo testimonianze e documenti sulla storia dell’Alta Valle e su Rosazza in particolare”.

Si tratta di una facile camminata, accessibile a tutti, alla scoperta di scorci più o meno noti, attraverso le strette vie, per ammirare monumenti veri e propri ma anche dettagli architettonici ai più sconosciuti, con piacevoli soste nelle piazzette nascoste all’interno del paese.

La partecipazione è gratuita: non è necessaria l’iscrizione e l’Associazione Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo utilizza le eventuali offerte per sostenere le spese di gestione della struttura e per finanziare nuovi eventi sul territorio della Bürsch. A fine mese, domenica 28 luglio alle 15, un nuovo appuntamento : il consueto laboratorio didattico per bambini dai 6 agli 11 anni.