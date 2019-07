"Il futuro ha bisogno di me", il giardino di Angelo si colora con il murales FOTOGALLERY

Ha compiuto un anno il giardino di Angelo di Biella, l'area di via Carso dedicata agli amici a quattro zampe e intitolata al cane ucciso e impiccato in Calabria a giugno dello scorso di tre anni fa. Per l'occasione Alberto Scicolone, presidente dell'associazione Legami di Cuore, ha presentato un gigantesco murales realizzato da Nicoletta Feroleto e Roberto Francese che raffigura uomini e animali uniti dalla grande scritta "Il futuro ha bisogno di me". Il momento di festa ha rappresentato anche la prima uscita dell’assessore Gabriella Bessone, che tra le altre ha una delega dedicata alla tutela degli animali: una novità subentrata con la nuova giunta Corradino.

"Senza gli animali - ha detto Scicolone - l'uomo sarebbe privo di emozioni e la terra conterebbe molto meno amore. Tutti noi abbiamo il dovere di proteggerli perché proteggendoli regaleremo ai nostri bimbi i migliori compagni di vita, gli amici più fidati, le emozioni più vere".