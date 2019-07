Parte alla grande la stagione dei soggiorni marini targati pro loco Ponderano

Partita alla grande la stagione dei soggiorni organizzati dalla pro loco di Ponderano. Rientrati a inizio mese dalla Sardegna,dove i colori della natura e del mare incontaminato hanno conquistato tutti i partecipanti.

“È giunto al termine anche il secondo, con destinazione Marebello 1 – spiegano - proseguendo la striscia positiva degli scorsi anni,dove i nostri soci ,oramai di casa e coccolati come non mai, si sono divertiti tra balli e partite a bocce. Sono ancora a disponibili camere per due soggiorni: a Milano Marittima dal 26 agosto al 7 settembre e la Sicilia dal 15 al 22 settembre. Per qualsiasi informazione contattare la segreteria al 3388534646”.