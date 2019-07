Luca Stecchi ricorda la strage ferroviaria di Viareggio e lo scandalo del forno crematorio biellese

Una composizione che aiuti a lenire e a dar voce al dolore dei famigliari della strage ferroviaria di Viareggio e dei famigliari dei defunti che loro malgrado sono stati coinvolti nello scandalo del forno crematorio a Biella.

Questo testo nasce da un’esigenza del Poeta, che partendo da profondi ricordi personali si è sentito toccato da queste vicende e dopo una profonda riflessione,ha preso carta e penna e ha deciso di mettere per iscritto le proprie emozioni.

Il ricordo delle sofferenze del padre, coinvolto parecchi anni fa da un forte scoppio mentre era dipendente delle ferrovie dello Stato a Torino presso le officine ferroviarie. Uno scoppio che ha portato a traumi e a vari interventi sul suo corpo.

Purtroppo la famiglia di Stecchi, ha assistito con dolore al precedente scandalo che diversi anni or sono ha segnato l'opinione pubblica Biellese, la vicenda che ha visto coinvolti i necrofori dell'ospedale di Biella. Un membro della famiglia proprio in quei giorni è venuto a mancare.

L'autore spinto da un moto di dolore personale, si immedesima in queste vicende quasi in maniera catartica e si sente vicino alle famiglie coinvolte in queste due tragedie.

Un testo dal nome toccante, “Un battito di infinito amore”: un dialogo verso il Cielo e la richiesta di una consapevolezza nuova.Lo scopo dell'autore è di accompagnare il pensiero delle persone in un viaggio all'insegna del ricordo; non si tratta in alcun modo di un testo con legami politici né si vuole interferire con il lavoro della magistratura e delle indagini del caso.

Molti sono i passaggi più' significativi di questo testo: dalle prime parole in Ebraico volute dall'autore per sottolineare nella lingua di un popolo che ha molto sofferto l'universalità della sofferenza umana.Tra gli altri si sottolinea, la polvere creata dall'uomo e …un Sole freddo.L'emotività e il dolore sono al centro di un percorso logico che si diffonde in tutto il brano.

Il brano è' stato registrato nei giorni scorsi a Santhià presso lo studio Sound Sistemi Recording del musicista Paolo Guercio che si è occupato oltre che della registrazione anche del premix.

La voce scelta ancora una volta così come per la preghiera di Bruno è quella della cantante Barbara Capizzi, mentre Valentina Capizzi ha prestato il suo meraviglioso timbro vocale per il ritornello con armonie in Ebraico.

Dario Retegno ha ricamato note dal sapore mistico con il suo violino e Alessandro Barbi ha saputo impreziosire il testo con musica di pianoforte.

Un gruppo di artisti che ha permesso a quest 'opera di diventare stupenda.

L'opera è stata fatta visionare dalla psicologa dott. ssa Luisa Fiorino collaboratrice del Fondo Edo Tempia, per la lotta ai tumori.Un passaggio necessario, per evitare qualsivoglia ulteriore aggravio emotivo.

“Mi sento toccato da questo da queste due tragedie, entrambi legate da una atroce sofferenza; ho avuto l’onore di parlare con alcuni dei parenti dei defunti sottoposti a cremazione e tutti mi hanno chiesto di portare in parole parte del loro dolore. Ricordo con particolare attenzione e grande tristezza una signora che con le lacrime agli occhi mi ha raccontato di avere già disperso le ceneri della sua mamma e quindi di non poter neppure fare gli accertamenti del caso. Ero bambino quando mio papà fu coinvolto nelle officine ferroviarie di Torino in uno scoppio che lo portò ad essere in seguito operato e ad avere grandi problemi. Ritengo sia importante specialmente in questa epoca digitale lasciare scritto un ricordo dei propri cari”.