Cosrab, le scuole vincitrici di “Ricicliamo per trasformarci” - FOTOGALLERY

Contestualmente al termine dell’anno scolastico 2018/19 si è concluso il progetto didattico “Ricicliamo per trasformarci”, organizzato da Co.S.R.A.B. e destinato alle scuole biellesi di ogni ordine e grado, per il quale il Consorzio si è avvalso della collaborazione di Ener.bit per la fase progettuale e di F.lli Boscaro, Ricircolo Creativo Progetto ReMida Biella ed Equipe Arc en Ciel per la fase realizzativa dei laboratori didattici in aula.

La programmazione triennale del Consorzio in materia di educazione e comunicazione ambientale dedicata alle scuole biellesi ha avuto inizio durante l’anno scolastico 2017/18 con il progetto “Ognuno al proprio posto”, incentrato sulla raccolta differenziata e sulle corrette modalità di differenziazione ed avvio a recupero dei rifiuti e troverà conclusione nel progetto previsto per l’a.s. 2019/2020 denominato “RiduciAMO - riduzione, riutilizzo e spesa consapevole: tre modi di amare l’ambiente” il cui focus sarà sulla riduzione a monte della produzione dei rifiuti, attraverso la spesa consapevole, la riduzione degli imballaggi ed il riutilizzo dei beni prima di trasformarli in rifiuti; il progetto “Ricicliamo per trasformarci” realizzato durante l’a.s. 2018/2019 invece, si è focalizzato principalmente sul riciclo ed il recupero dei rifiuti, in modo da insegnare ai ragazzi, che l’anno precedente avevano imparato a differenziare correttamente, quale sia il destino di tutti i materiali smaltiti in maniera corretta e, di conseguenza, renderli partecipi del reale impatto ambientale ma anche economico di una corretta raccolta differenziata.

Il progetto ha registrato l’adesione di 82 classi suddivise in 41 istituti scolastici, per un totale di oltre 1.500 ragazzi coinvolti, tra scuole primarie e secondarie di primo grado, numeri che si prevedono in aumento per il progetto 2019/2020, condiviso con gli istituti scolastici ad inizio maggio, che sarà aperto anche alle scuole per l’infanzia e per il quale le adesioni sono aperte fino al 15/07.

Al termine delle attività didattiche e laboratoriali si è poi svolto un concorso a premi, al fine di valorizzare l’impegno dei ragazzi e degli insegnanti coinvolti, con l’erogazione alle prime cinque scuole in di ciascuna graduatoria (primarie e secondarie di primo grado) di un montepremi complessivo di 720 euro in buoni spesa spendibili presso le librerie Giovannacci e Robin, che hanno collaborato all’iniziativa; per quanto riguarda le scuole primarie sono stati premiati i manufatti creati dai ragazzi con materiali di recupero, mentre per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado i progetti di potenziamento/miglioramento dei servizi di raccolta che i ragazzi hanno redatto dopo un incontro con le Amministrazioni Comunali.

Le graduatorie delle scuole vincitrici sono le seguenti:

SCUOLE PRIMARIE

Primo classificato: I.C. Trivero – Scuola primaria “Gianni Rodari” Soprana

Secondo classificato: Scuola primaria Valle Mosso

Terzo classificato: I.C. Cossato – Scuola primaria Mottalciata

Quarto classificato: I.C. Cossato – Scuola primaria Cossato Capoluogo

Quinto classificato: I.C. Biella 2 – Scuola Primaria “XXV Aprile” Chiavazza

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:

Primo classificato: I.C. Biella 2 – Scuola media di Chiavazza

Secondo classificato: I.C. Mongrando – Scuola media di Mongrando

Terzo classificato: I.C. Valle Mosso – Scuola media di Valle Mosso

Quarto classificato: I.C. Cavaglià – Scuola media di Cavaglià

Quinto classificato: I.C. Mongrando – Scuola media di Graglia