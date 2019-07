I consigli di Mi Fido di Occhieppo: “Cani? Ecco tutti i rimedi contro il caldo”

I cani possono soffrire il caldo eccessivo e il cambiamento di stagione? Certo che sì! Quali possono essere i rimedi per procurare un po’ di sollievo al nostro amico a quattro zampe?

Lo spiega Giuseppe Oberdan, titolare del negozio “Mi Fido Pet Shop” di Occhieppo Inferiore. Ecco tutti i consigli.

Attenzione al caldo ed alle scottature!

“Il primo suggerimento che voglio dare, che per molti può sembrare scontato ma è sempre meglio ricordarlo, è quello di evitare le uscite nelle ore più calde: meglio la mattina o la serata. Questo perché c’è il rischio che il cane possa scottarsi i polpastrelli per colpa delle alte temperature. Se si preferisce prendere una precauzione per uscire in tutta sicurezza, si possono sempre utilizzare delle creme apposite da applicare nelle zampette.

Anche le creme solari apposite possono essere utili per chi ha un amico con parti scoperte e/o senza pelo”.





Cibo e acqua

“L’acqua deve essere sempre fresca e sempre a disposizione nella ciotola, per questo si consiglia di cambiarla più volte al giorno. Ovviamente è una regola che vale per tutto l’anno, ma ancor più se ci si trova nelle stagioni calde. Per mantenere l’acqua fresca più a lungo, si possono utilizzare ciotole “refrigeranti”, da inserire nel freezer e riempire successivamente d’acqua.

Consiglio sempre, d’estate, di somministrare al cane un cibo non troppo proteico, meglio restare su alimenti più leggeri e più digeribili, ad esempio il pesce, soprattutto per alcune razze (come i Bulldog Francesi, ad esempio, per la delicatezza della loro pelle)”.





Le attività e il riposo

“In occasione dell’estate, in cui le corse e le passeggiate molto lunghe diventano più frequenti, è importante ricordarsi di praticare attività moderata con cani che non abbiano ancora raggiunto l’età adulta (mediamente, salvo i cani di grossa taglia, si considera “adulto” dopo i 12 mesi), perché l’apparato scheletrico è ancora in fase di crescita, non è ancora ben consolidato, e troppo movimento potrebbe essere dannoso per lui. È anche vero che alcune problematiche sono genetiche, ma in altri casi il fattore ambientare (eccessivo movimento e scorretta alimentazione) può fare la propria parte. Esistono comunque cinture per i padroni, da legare al guinzaglio, che possono agevolare la passeggiata o la corsa “a mani libere” con il proprio amico a quattro zampe.

Dopo un’uscita, i cani possono riposarsi su tappetini refrigeranti che, a differenza delle ciotole, non vanno messi in freezer: grazie al materiale che contengono, riescono a mantenere la giusta temperatura corporea del cane, donando una sensazione di freschezza. Per un momento di svago invece, possiamo sempre portare i nostri amici al fiume o al mare, magari utilizzando dei giochi d’acqua specifici”.





Protezione: Antiparassitari e integratori

“Come per tutto il resto dell’anno, gli antiparassitari svolgono un’importante funzione nella vita del cane; chiaramente, nel periodo estivo, necessitano di maggiore protezione, ed è importante garantirgliela contro pulci, zecche (che aumentano in estate) e zanzare (alcuni antiparassitari aiutano a tenerle lontane e ad evitare problematiche).

Se per colpa del cambiamento di stagione il cane è sotto stress, indebolito, perde pelo, soffre di dissenteria o di altri problemi, si può anche ricorrere all’utilizzo di integratori, creati appositamente per gli animali, che non vanno a sovraccaricare il fegato (in quanto non sono medicinali)”.







Il trasporto in auto

“Quando si trasporta un cane in auto, è sempre meglio farlo con il trasportino; questo perché si evita che, in caso di incidenti, il cane possa farsi male. Funge da protezione, esattamente come i seggiolini per i bimbi. Sarebbe meglio abituarlo all’utilizzo già da cucciolo, magari facendolo mangiare vicino e/o dentro al trasportino, in modo tale che il cane possa associare positivamente quell’ambiente rendendolo il suo spazio. Chi non ama il trasportino, può sempre optare per un divisorio, che separa la zona del baule dall’abitacolo di guida dell’auto”.







Per qualsiasi informazione, approfondimento o curiosità, Giuseppe, Giada e Giovanna di Mi Fido Pet Shop sono a completa disposizione!



Contatti: info@mifidopetshop.com – Tel. 0152593491 – Via Martiri Libertà, 182 - Occhieppo Inferiore (BI)