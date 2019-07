Sella Open: Valentina Campagnolo cede a Camilla Rosatello. Brescia (5) out al primo turno

Alla Biella Tennis Academy si sono conclusi i match di qualificazione al Sella Open, torneo Itf W25 in programma sui campi di via Liguria (finale il 7 luglio). A conquistarsi un posto ‘al sole’ sono state Martina Colmegna (un’ora e 38 minuti per avere ragione di Camilla Scala: 7-5, 6-2 lo score); Tatiana Pieri, capace di eliminare la prima favorita del seeding, Gaia Sanesi, per 6-4, 6-2; Federica Di Sarra, a segno con Rasheeda McAdoo (figlia dell’indimenticato campione Nba ed ex Olimpia Milano Bob) con il punteggio di 6-2, 6-2) e Camilla Rosatello, che dopo aver regolato con facilità la wild card del circolo Valentina Campagnolo (doppio 6-0), si è ripetuta con Maria Vittoria Viviani, sconfitta con il punteggio di 6-2, 6-4. Tra le otto che hanno strappato il pass per il main draw ci sono pure la brasiliana Laura Pigossi (tds 11 e 560° giocatrice nel ranking Wta), a segno contro la giapponese Erina Hayashi (tds 2 e 420 al mondo) per 7-6 (2), 6-3; la norvegese Melanie Stokke (sotto 1-2 con la slovena Pia Cok, ha infilato 11 game consecutivi, fino al 6-2, 6-0 finale); la giapponese Yuki Naito (7-5, 6-2 alla spagnola Rosa Vicens Mas) e la russa Maria Marfutina (6-3, 6-3 a Moyuka Uchijima). Non sono mancate le sorprese nei primi match del tabellone principale. Così la tds numero 2, la svizzera Ylena In-Albon è stata superata dalla ventiseienne Stefania Rubini: 6-1, 1-6, 6-2 lo score. Tutto facile invece per la favorita assoluta della vigilia: Rebecca Sramkova. La slovacca, dotata di grandi accelerazioni e con una velocità di crociera decisamente superiore alle rivali, si è sbarazzata di Greta Arn per 6-2, 6-1. A cadere è stata anche la numero 7 Anastasia Grymalska: l’azzurra ha lottato, ma si è arresa all’ungherese Reka-Luca Jani per 7-5, 7-6 (5). Mercoledì il programma sarà molto ricco: oltre alle sfide del singolare sono infatti previsti gli otto match del tabellone di doppio. Si è ripartito stamattina alle 10 su quattro campi.

RISULTATI PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE Pia Cuk (Svk, 6) b. Elena De Santis (Ita) 6-1, 6-1 Melanie Stokke (Nor, 15) b. Anastasiya Poplavska (Ukr) 6-3, 7-5 Camilla Rosatello (Ita, 16) b. Valentina Campagnolo (Ita, WC) 6-0, 6-0 Maria Vittoria Viviani (Ita, WC) b. Georgia Brescia (Ita, 5) 6-4, 2-6, 10-6 Maria Marfutina (Rus 14) b. Martina Spigarelli (Ita) 6-3, 6-0 Rasheeda McAdoo (Usa, 13) b. Jessica Bertoldo (Ita) 6-1, 6-2 Moyuka Uchjima (Gia, 8) b.. Federica Trevisan (Ita) 6-7 (4), 6-4, 10-2 Federica Di Sarra (Ita, 7) b. Nastassja Burnett (Ita) 6-2, 6-3

SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE Tatiana Pieri (Ita, 10) b. Gaia Sanesi (Ita, 1) 6-4, 6-2 Laura Pigossi (Bra, 11) b. Erina Hayashi (Gia, 2) 7-6 (2), 6-3 Martina Colmegna (Ita, 4) b. Camilla Scala (Ita, 9) 7-5, 6-2 Yuki Naito (Gia, 3) b. Rosa Vicens Mas (Spa, 12) 7-5, 6-2 Federica Di Sarra (Ita, 7) b. Rasheeda McAdoo (Usa, 13) 6-2, 6-2 Camilla Rosatello (Ita, 16) b. Maria Vittoria Viviani (Ita, WC) 6-2, 6-4 Maria Marfutina (Rus 14) b. Moyuka Uchjima (Gia, 8) 6-3, 6-3 Melanie Stokke (Nor, 15) b. Pia Cuk (Svk, 6) 6-2, 6-0 PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE Stefania Rubini (Ita) b. Ylena In-Albon (Sui, 2) 6-1, 1-6, 6-2 Reka-Luca Jani (Hun) b. Anastasia Grymalska (Ita, 7) 7-5, 7-6 (5) Lucia Bronzetti (Ita) b. Dalma Galfi (Hun, 5) 6-1, 6-7 (7), 6-2 Deborah Chiesa (Ita) vs Maiar Sherif (Egy) Anna Morgina (Rus) b. Oona Orpana (Fin) 7-6 (4), 6-3 Rebecca Sramkova (Svk, 1) b. Greta Arn (Hun) 6-2, 6-1