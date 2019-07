Luca Cobetto in evidenza ai Campionati Italiani di Olimpico No-Draft di Iseo

Domenica scorsa 30 giugno si sono svolti i Campionati Olimpici No-Draft di Iseo Franciacorta per gli Age-Group; la gara è una delle più dure nel panorama italiano per via della specialità no-draft (senza scia) nel ciclismo e per il forte dislivello positivo e negativo sempre nella frazione ciclistica. Ancora una volta l’atleta Ironbiellese stupisce a 55 anni per la qualità delle sue prestazioni, frutto di uno stato di forma particolarmente positivo, equilibrate le sue tre frazioni con una eccellenza nella durissima seconda frazione di bike. Ottima come al solito la sua prova, 168° assoluto su ben 800 partecipanti e un prestigioso 5° posto nella categoria M4 che lo pone tra i migliori specialisti italiano di categoria; 2h e 44’ il suo tempo finale.