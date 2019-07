Il Biella Beach Volley sul podio B1 in Abruzzo con Carolina Fileppo e Valentina Favaglioni

Davvero fantastica prestazione da parte delle atlete del BVB - Biella Beach Volley in Abruzzo presso Villa Rosa (TE) dove si è disputato il 29 e 30 giugno il torneo serie B1 Nazionale valevole per i campionati italiani. Valentina Favaglioni e Carolina Fileppo sono riuscite nell’intento e hanno raggiunto il podio dopo due giorni estenuanti sulla sabbia rovente di Villa Rosa. Partendo dalla 11° posizione nella classifica iniziale si sono fatte strada andando a vincere la prima partita 2 a 1 contro la coppia milanese Arditi – Francesconi, e successivamente, sempre sabato, hanno incontrato la coppia di beach volley Padova Boscolo – Rolla, dove hanno spuntato sempre il punteggio di 2 a 1 in una partita molto combattuta sia fisicamente che psicologicamente. Nella giornata di domenica hanno incontrato, per l’accesso alla semifinale la coppia bergamasca Sphutza – Brembilla, e anche in questa fase sono riuscite a spuntarla per il punteggio di 2 set a 1, con difficoltà dovute al caldo e al vento molto forte alzatosi durante la giornata di domenica. Entrante nelle semifinali del torneo, hanno incontrato la coppia di Rimini Armatura – Palombo; una partita molto combattuta con alcuni cali di concentrazione da parte delle ragazze Biellesi, che non sono riuscite a superare le avversarie nell’ultimo set perso quindi 2 a 1. Restava da giocare la finale per il 3° e 4° posto contro la prima coppia incontrata alla prima partita del tabellone (Arditi-Francesconi); ma a causa (dei crampi di Francesconi, la partita non si è disputata, le due ragazze hanno infatti dato forfait dopo diversi tentativi di ripresa). Firmato il referto per il ritiro le biellesi hanno potuto festeggiare. “È stato un torneo intenso e coinvolgente, dove abbiamo dovuto lottare sia fisicamente che mentalmente per uscire da molte fasi di blocco durante le partite, ma fortunatamente ce l’abbiamo fatta” queste le parole di Favaglioni che ha espresso la voglia delle due atlete di arrivare il più in alto possibile lottando e facendosi spazio fra le big Italiane. Le due Atlete allenate dai maestri Michel Zegna e Giacomo Revolon al Fun Club Sport di Mottalciata, stanno riuscendo nell’intento di farsi strada fra le Big del Beach Volley Italiano, e questi risultati sono sicuramente la dimostrazione di impegno e dedizione in questo fantastico sport.