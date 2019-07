Ginnastica in festa a Rimini: Medaglie e tante emozioni per la Pietro Micca FOTOGALLERY

È terminata domenica a Rimini la manifestazione " Ginnastica in festa" e la Pietro Micca Ginnastica Artistica porta a casa medaglie, soddisfazioni e tante emozioni!! Una dieci giorni intensa, con tante gare, tensioni, sorrisi, qualche lacrima, risate e tanta esperienza.

Hanno aperto le danze Emma Guerra, Ilaria Ferraresi, Vittoria Meliconi, Lucrezia Rimondi e Benedetta Vella al loro esordio assoluto in una competizione. Per loro la gioia di esserci e la voglia di imparare. È la volta dei maschi a esordire e negli allievi 2^ fascia Francesco Quaregna lo fa con un 3 posto assoluto che vale la medaglia di bronzo. Per Leonardo Giunta 25 posizione. In serie D LB allievi la squadra maschile formata da Andrea Roveyaz, Davide Mascherpa, Leo Mirci ottiene uno splendido terzo posto. Per i ragazzi quattro giorni di gara intensi e per Leo nelle gare individuali allievi 3 anche un terzo posto assoluto. Mentre per Davide un 8 posto e in categoria allievi 2 per Andrea 12 piazza.

Tocca alle allieve femminili 3 fascia con Rossin Vera che con una splendida trave sfiora il podio per un decimo di punto. Per lei anche un decimo posto a parallele. Bene anche Alice Cozzula che ottiene un 6 posto a volteggio. Esordio in LA3 per Beatrice Le Rose. Passaggio di testimone alle junior 1 LE. Per Valentina Carnini un fantastico bronzo a parallele a chiudere col sorriso una stagione difficile minata da un serio infortunio. La sua compagna di squadra Arianna Bottigella porta a casa la soddisfazione di un sofferto terzo punteggio a volteggio. Le gare continuano e tocca ad Arianna Ferraresi e Martina Polto. Per loro tanta esperienza e la voglia di rimettersi in gioco al più presto.

Grandissima soddisfazione in campo maschile Federico Ibba è campione italiano LD junior 1. Per lui una grande gara, fatta di precisione e tecnica che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Gioia immensa frutto del duro lavoro in palestra. In LC junior 2 nono posto per Sandro Varnero.

Chiudono la kermesse domenica in LA3 junior Anna Ceria, Giulia Montalto, Giulia Erken, Margherita Valila', Letizia Maggia anche per loro grande esperienza ed emozione. Hanno accompagnato in gara tutti gli atleti la responsabile tecnica Marica Giovannini e Giulio Antoniotti, ma i ringraziamenti sono andati anche a tutti gli allenatori che quotidianamente seguono con dedizione gli atleti.