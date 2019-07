Buoni piazzamenti per la Rive Rosse ai tricolori giovanili di Courmayeur

Ottimi i risultati per i nostri portacolori che, nonostante una condizione atletica non perfetta per qualcuno e la malasorte per qualcun altro, hanno raggiunto buoni piazzamenti senza però raccogliere nessun podio in questa gara che regalava il titolo di campione italiano di specialità. La nostra Greta Demichelis, nella categoria Esordienti 2° anno, è riuscita a rimanere agganciata al treno delle prime concorrenti per quasi tutta la gara, mollando solo nell’ultima parte conquistando comunque un ottimo 6° posto su 30 atlete giunte al traguardo. Marco Betteo, allievo 1° anno, è protagonista per la prima parte di gara trascinando il gruppo dei primi, per soffrire un calo nell’ultimo giro e terminare a soli 40 secondi dal podio, chiudendo in 4^ posizione. Andrea Peruzzo, allievo 2° anno, dopo una settimana con problemi di salute, si è presentato con diversi dubbi circa la sua possibile tenuta fisica, riesce invece ad impostare una gara in rimonta e chiudere tra i primi 10 in Italia. Nella stessa categoria Luca Di Palma non ha la condizione adeguata per infastidire i primi , chiude in 28^ posizione sugli 82 atleti giunti al traguardo. Giulio Peruzzo ,esordiente 1° anno, dopo una brutta partenza compie il miracolo e con un recupero prodigioso raggiunge la coppia in testa ma quando è pronto a staccarli è costretto a rallentare a causa del taglio del copertone posteriore, chiude così lontano dai primi in 55^ posizione. Tommaso Comerro, esordiente 2° anno, partendo dalle retrovie resta imbottigliato nel “traffico” e fatica a conquistare posizioni , termina la gara dura e selettiva al 101° posto , mantenendo la stessa posizione di partenza. Demichelis Matteo, in seguito ad una brutta caduta durante le prove del tracciato nella giornata di sabato, non è riuscito a prendere il via, ed è stato costretto a rinviare l’attacco al titolo.

Sabato 29 giugno ad Ovada, per la categoria Giovanissimi, si è disputata la 4^ prova del Trofeo Primavera , 10^ prova Trofeo Trophy, una prova di Abilità che regalava il doppio dei punti per i primi 10 classificati di ogni categoria. I giovani bikers si sono confrontati con esercizi di equilibrio , quali slalom, passaggi su travi , trampolini , etc. che assegnavano dei punteggi specifici in base alla difficoltà , i punteggi ex aequo venivano poi riclassificati in base al tempo impiegato per svolgere il percorso. Grande prova per il nostro Sebastiano Fego Migliorin che vince la sua categoria e conquista il primo posto nella classifica del Trofeo Primavera con ampio margine sul secondo.

Questi i risultati delle varie categoria: G1 Giovanni Dal Ben 21°, G2 Federico Biola 4°, Jacopo Sella Piazza 8°, Luca Cerri 14°, Acciai Alberto 19°, G4 Sebastiano Febo Migliorin 1°, Giacomo Vaudano 9° G5, Alessandro Biola 4°, G6 Francesco Dal Ben 5°, Edoardo Bozzo 9°.